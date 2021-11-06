Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bizim bugünkü yazı başlığı bambaşka olacaktı ama…
Dün yeni kabine açıklandıktan sonra fikrimiz değişti!
Saymadık ama bolca telefon aldık…
En çok da Faiz beye yakınlığı ile bilinenlerden!
Moraller iyi değildi…
Bir hüzün kaplamıştı içlerini sanki!
Bir tanesi sadece iki kelime söyledi ve köşe başlığı seçtik onu…
Dünden itibaren Başbakanlık koltuğuna oturan Faiz Sucuoğlu daha ilk günden tavla teslim olmuştu!
Oysa daha iki gün önce kendisine yeni kabineyi sorduğumuzda ne demişti;
Duyunca şok olacaksınız…
Biz olmadık çok da umurumuzda değil ama kendisinin çok yakınları kabineyi duyunca kulaklarına inanamadılar!
Derecesiz rahatsız olduklarını ifade ettiler…
Bilinen gerçek ise şuydu;
Sucuoğlu, kendi listesiyle önce Cumhurbaşkanı Tatar’a gitti, o da Büyükelçiliğe yönlendirdi…
Yoğun telefon trafiği yaşandı!
Yeni liste belirlendi ve Tatar’ın onayına sunuldu…
Tatar da zaten bildiği isimleri onayladı ve üzerinden bir yük kalkmış oldu!
Yük artık tamamen Faiz beyin omuzlarındadır…
…
Öncelikle kabineye bir kez daha giren Sunat Atun ile Ali Pilli’yi kutlayalım…
İkisi de sevdiğimiz saydığımız kişilerdir!
Önümüzdeki iki aylık bakanlık süresince de başarılı olmalarını dileriz…
Beklenen bir gelişmeydi!
Beklenmeyen ise Tahsin Ertuğruloğlu ile Resmiye Canaltay’ın görevlerine devam edecek olmalarıydı…
İki de kurultayda Hasan Taçoy’a çok güçlü destek verdiler!
Faiz bey biletlerini çoktan kesmişti…
Şok derken de onlardan bahsediyordu!
Ama verdiği kararın ardında duramadı…
Zaten duracak lüksü de yoktu!
Eğer başbakan olacaksa kendi değil başkalarının vereceği liste geçerli olacaktı…
Başbakanlık hasıl olmuştu ama kendi listesini onaylatamadı!
Yine çok yakınları diyor ki;
Kendi listesini sunsun kabul edilmezse görevi devretsin, kabuğuna çekilsin…
Ama Sucuoğlu Başbakan olmayı artık kafasına çoktan koymuştu!
Partiyi yok edecek kararları uygulamaya geçirmedi ama en azından belki de 2 ay olsa da Başbakanlık artık garantiydi…
Tabi ki Faiz beyi de kutlarız!
En çok da vicdanı kendisine ne diyor onu merak ederiz…
…
Artık şu da bir gerçektir…
Sucuoğlu kurultay sonucundan sonra parti içinde de kamuoyu önünde de hayli güçlenmişti!
Partide değişim yaşanmasını isteyenler büyük yoğunluktaydı…
Önceki turda bir takım rica minnetlerle Başbakan olamadı ama bu kez kesinlikle olmalıydı!
Olduktan sonra da kelle alarak, partiye yeni bir yol haritası çizmeliydi…
Kendisine inananlar bunun için kendisinin bile tahmin edemeyeceği bir destekle açık ara önde bitirmesini sağladılar!
Bu sonuç belki de UBP için tarihi bir fırsattı ama olmadı işte…
Oldurmadılar!
Faiz bey yol arkadaşlarına verdiği sözü belli nedenlerden dolayı tutamadı ve eğer olursa erken genel seçimlerde kendini büyük riske soktu…
…
Sadece biz değil çok siyasi iki aylık hükümetin teknokrat hükümeti olmasını istemişlerdi…
Aslında Faiz bey için de bulunmaz bir fırsattı bu!
Kurultayda aldığı güçle genel seçimlere girecek ve daha da güçlü çıkacaktı…
Ama o daha kurultay sürecinde de büyük vaatlerde bulunmayı tercih etti!
Değişimden, yeniliklerden bahsetti…
Ha keşke hadi teknokrat hükümeti kurmadı, kabineye dokunmayacaktı!
Acelecilik ve ihtiras ağır basında geldiği nokta ortadadır…
Bunun bedeli de bir şekilde olumlu ya da olumsuz olarak kendine yansıyacaktır!
Her şeye rağmen yeni kabilenin millete hayırlı olmasını temenni ederiz…
Hayırlı olacağına çok fazla inancımız olmasa da!
Tavla teslim siyasetin ve yöneticiliğin artık ülke insanı tarafından kabul görmediğini idrak edebilirse ne ala…