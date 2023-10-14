Tatlısu’nun doğusunda bir arazide dün öğlen, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Gönyeli Çemberi’ndeki kaçış yolunda ise bu sabah bir araçta yangın meydana geldi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, arazide meydana gelen ve Polis İtfaiye, Orman Dairesi ve Tatlısu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönümlük alan içerisindeki kuru ot ve şinyalar ile 4 adet çam ağacı yandı.

Gönyeli Çemberi’ndeki kaçış yolunda meydana gelen yangın ise, Burak Torun kullanımındaki GK 264 plakalı salon araç seyir halindeyken olduğu sırada, muhtemelen oluşan yakıt kacağının makine bölümündeki sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor kısmı, kaputu ile sağ ve sol çamurlukları yandı, ön camı oluşan ısıdan dolayı çatladı.

Soruşturma devam ediyor.