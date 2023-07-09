Tatlısu Belediyesi tarafından yetiştirilen lavanta bahçeleri, etkinlikle hasada açıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Lavanta Günleri etkinliğine katıldı.

Başbakan Yardımcılığı'ndan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, ülkede lavanta üretimini desteklemek ve ekonomik değere dönüştürülmesi için ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını söyleyerek, geniş kullanımı olan lavantanın üretimine katkı koyanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinlik lavanta bahçelerinin gezilmesi ve ziyaretçilerin lavanta hasadına katılmaları ile devam etti. Etkinlik alanında kurulan stantlarda ziyaretçilere lavanta şerbeti ve lavanta yağı satışı yapıldı.