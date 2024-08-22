22.08.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Tatlısu-Geçitkale Anayolu’nun 10’uncu kilometresinde, Melisa AKKAN (K-23) yönetimindeki YN 217 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yaklaşık 2 metre derinlikteki dere yatağına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan Melisa AKKAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruştuma devam etmektedir.

Editör: Mehmet Mehmet