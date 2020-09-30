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Tatar’ın mutlu geleceğinde sterlin 20 TL

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

30 Eylül 2020, 03:37

Ersin Tatar bilboardlarda çok mutlu.

Gelecekten bahsediyor.

32 diş gülüyor halkına.

Gerçi gelecek derken ufka bakmıyor.

Önüne bakıyor nedense.

Olsun bu kadarcık kusur bişey değil.

Ama döviz uçmuş bu arada.

Olsun Ersin Tatar yine de mutlu.

Sterlin 10 TL olmuş.

Olsun Tatar yine musmutlu.

İnsanlar evini geçindiremiyor.

Olsun Tatar yine de mutluluk bulutunda.

Ne mutlu bize.

Ne mutlu ki, mutlu bir Ersin Tatar’ımız var.

*****

Sadık Şendil yazmıştı Yedi Kocalı Hürmüz’ü.

Şarkısı da meşhur.

Şarkıda, “1 de yetmez, 3 tane, 3 de yetmez 7 tane” diyor.

Şarkıda koca istiyordu Hürmüz.

Bize uyarlarsak nasıl olur.

1 Sterline 10 TL yetmez diyerek başlasak.

“10 da yetmez, 15 olsun, 15 yetmez 20  olsun”

Beğenir misin Sayın Tatar bu nakaratı?

Yeni bir geleceğe doğru Sterlin 15 olsun.

15 yetmez, 20 olsun.

Hade bizim büyük ekonomistimiz.

Çık sahneye, götür bizi yeni geleceğe.

Sterlinin 20 TL olduğu yeni geleceğe.

*****

Biz de senin kadar mutlu olmak istiyoruz Ersin Tatar.

Yalınayak kırlarda koşmak istiyoruz.

O muhteşem mutluluğunu kıskanıyoruz.

Gülücüklerine haset ediyoruz.

Sterlini, dövizi filan hiç mi hiç umursamayın.

Zaten umursadığınız da yok galiba.

İflasları, yoksulluğu  da dert etmeyin sakın.

Zaten dert mert ettiğiniz de yok sanırım.

Siz gülmeye devam ediniz.

Siz tebessümlere devam ediniz.

Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz.

Biz bakarız başımızın çaresine.

Elbet bir gün biz de güleriz.

Elbet biz de birgün sizin kadar mutlu oluruz.

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