Colin Stewart ile Nikos Hristodulidis, Stewart’ın talebi üzerine önümüzdeki Cuma günü bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Rum Müzakereci Menelaos Menelau yarın görüşüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, siyasi işlerden sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Ada’yı ziyaret edeceği 10 Şubat öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yeniden bir araya gelecekleri ve egemen eşitlik kabul edilseydi belki bir anlaşma olabileceği yönündeki açıklamaları Rum basınında gündem oldu.

Gazeteler Cumhurbaşkanı Tatar’ın Yeni Bakış gazetesine yaptığı, Rum lider Hristodulidis ile görüşmelerinin 7 ya da 8 Şubat’ta gerçekleşeceği açıklamasını öne çıkardı.

Politis “DiCarlo’dan Önce Yeni Liderler Görüşmesi” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in yeni geçiş noktaları ve Rum liderin bir önceki görüşmede sunduğu 8 maddelik önerinin ele alınacağı bir sonraki görüşmeleriyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini yazdı.

Gazete Liderlerin, siyasi işlerden sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Ada’ya geleceği 10 Şubat’tan önce gerçekleşeceğini, öncesinde de Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun bir araya geleceğini yazdı.

Haberde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın DiCarlo’nun gelişi öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidids ile görüşme talep ettiği, Stewart-Hristodulidis görüşmesinin önümüzdeki Cuma günü gerçekleşeceği kaydedildi.

Gazete Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile görüşmesinin 10 Şubat’tan önce, 7 veya 8 Şubat’ta gerçekleşeceği, Hasapolat ve Akıncılar’da geçiş noktası açılmasının Rumların da yararına olacağı açıklamalarını aktardı.

Alithia haberi “Müzakereciler Perşembe Günü Görüşüyor… Yeni Tatar-Hristodulidis Görüşmesi Belirlenmesi İhtimal Dahilinde… Tatar, Dünkü Açıklamalarında Yeni Görüşmeyi DiCarlo’nun Geleceği 10 Şubat Öncesine, 7 veya 8 Şubat’a Tarihlendirdi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

-“Rum yönetimi doğulamadı..”

Gazete Onar ile Menelau’nun, yeni geçiş noktaları açılması ihtimalini araştırmaya devam etmek üzere yarın bir araya geleceğini, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in yeni görüşme tarihinin “yarınki görüşmeden çıkacak sonuca göre belirleneceğini” yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu dün KİPE’ye yaptığı açıklamada, Tatar ile Hristodulidis’in ikinci görüşmesinin, “müzakerecilerin bu veya diğer görüşmesinden çıkacak sonuca göre belirleneceğini” söyledi.

Gazete Hristodulidis’in, ilk görüşmelerinde Tatar’a sunduğu 8 maddelik “take it or leave it” (al yada bırak) tipi paket önerisinin “sürtüşmeye neden olduğunu, bir gün içerisinde iptal edilmiş olsa da, Rum Sözcü’nün, ‘teklif paketinin kabulünün gruplandırılmasının bu boyutu esasen geçiş noktaları yönüne işaret etmektedir’ diyerek “kıvırdığını” yazdı.

Fileleftheros “İkilinin görüşmesi DiCarlo’dan Önce” başlıklı haberinde, Tatar ve Hristodulidis’in önümüzdeki hafta sonunda, DiCarlo’nun gelişinden önce, bir görüşme daha yapmayı planladığını yazdı.

Kıbrıs sorununda çıtanın çok alçak olmasına karşın liderler düzeyindeki görüşme ve DiCarlo’nun Kıbrıs’ta ve üç garantör ile yapacağı temaslardan, mart ayında İsviçre’de beşli konferans umut edilip edilemeyeceğinin ortaya çıkacağını yazan gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Hristodulidis ile 7 ya da 8 Şubat’ta görüşecekleri açıklamasının Rum tarafınca doğrulanmadığını yazdı.

Gazeteye göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Stewart’ın talebiyle Hristodulidis’le önümüzdeki Cuma günü yapacağı görüşmenin konusu öğrenilemedi ancak gerek iki liderin yüz yüze görüşmesi gerek DiCarlo’nun Ada’ya yapacağı ziyaretle ilgili olacağı değerlendiriliyor. Önümüzdeki Cuma, BM Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararını onaylaması da bekleniyor.

Onar ile Menelau’nun yarın görüşmesinin beklendiğini de kaydeden gazete devamla, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasına yer verdi.

Haravgi haberi “Tatar: ‘Egemen Eşitlik Kabul Edilseydi Belki Bir Anlaşma Olurdu’” ve “Tatar ve Hristodulidis 7 ya da 8 Şubat’ta Yeniden Görüşecek… Ersin Tatar, ‘Cumhurbaşkanı Seçiminde’ Aday Olacağını Açıkladı” başlıklarıyla okurlarına aktardı.