Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları Rum basınında yer buldu.

Haravgi gazetesi: “Tatar, İki Devletin İşbirliği İçin Müzakereler Diyor” başlığı altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “müzakerelerden kaçmadığını ancak müzakere masasına oturmak için egemen eşitliğin ve KKTC’nin güneydeki Kıbrıs Rum devletiyle eşit uluslararası statüsünün doğrulanmasını talep ettiğini” söylediğini yazdı.

Diğer gazeteler ise Tatar’ın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Tatar Kışkırtmalarına Devam Ediyor – Müzakerelerden Kaçmıyor Ancak İki Devlette Israr Ediyor – Kıbrıs Rum Tarafı Öneri Dahi Sunmadı”.

Fileleftheros: “Tatar Müzakerelerden Kaçmıyor”.