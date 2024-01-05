“ “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük projelerle daha da yakınlaşacak”

“Temsil ettiğim siyaset milli bir siyasettir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Antalya Belek Üniversitesi’nde düzenlenen törenle “Fahri Doktora” unvanı takdim edildi.

Bugün öğle saatlerinde Antalya’ya giderek temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı, Antalya Belek Üniversitesi’ne de giderek kendisi için düzenlenen Fahri Doktora törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kıbrıs ile ilgili video gösterimi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Törende, Belek Üniversitesi Senatosu’nun, KKTC için yaptığı üstün nitelikli çalışmalardan, örnek bir lider olmasından, medya sektöründe ve kültür sanat ve spor gibi alanlarda yaptığı çalışmalardan dolayı oy birliği ile Tatar’a “Sosyal Bilimler Alanında Fahri Doktora” unvanı tevdi edilmesine karar verildiği belirtildi.

-Tatar: “Mavi Vatan da vatandır çünkü denizin altındaki toprak da topraktır”

Törende konuşan Ersin Tatar, üniversiteye teşekkür ederek sözlerine başladı

Kıbrıs davasının detaylarını anlatmaya gayret gösterdiğini belirten Tatar, Kıbrıs’ın etnik meselelerde örnek olarak gösterilebilecek bir mesele olduğunu kaydetti.

1571 tarihinden itibaren Kıbrıs ile ilgili bazı bilgiler paylaşan Tatar, Kıbrıs’ta son yüzyılın çok önemli olduğunu belirtti.

-“KKTC bir realitedir”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rum cumhuriyetine dönüştüğünü, Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet’in dışına itildiğini anlatan Tatar, TC’nin 1974’teki müdahalesinin haklı ve meşru olduğunu, KKTC’nin ise bir realite olduğunu vurguladı.

Kıbrıs meselesinin Türk-Yunan dengeleri açısından da çok önemli olduğunu kaydeden Tatar, “Mavi Vatan da vatandır çünkü denizin altındaki toprak da topraktır” dedi. Tatar, Kıbrıs’ın tarihi ve milli değerlerin ötesinde jeopolitik önemine de değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “güçlü olacaksınız ki kendi barışınızı huzurunuzu geleceğe taşıyabilirsiniz” sözlerini anımsatan Tatar, Türkiye’nin başarılarından bahsetti.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu vurgulayan Tatar, sudan sonra elektriğin de Türkiye’den geleceğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyük projelerle daha da yakınlaşacağını söyledi.

“Temsil ettiğim siyaset milli bir siyasettir” diyen Tatar, üniversitenin kendisine tevdi ettiği unvana layık olmaya çalışacağını belirterek teşekkür etti.

Tatar’ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve tören sona erdi.

Ankara’dan sonra Antalya’daki temaslarını da tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın 13.50’de adaya dönecek.