Tatar: "Yerli ve yabancı sporcuların birlikte yarışmasının dünyaya verilen bir mesajdır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü, Okçular Vakfı ve KKTC Okçuluk Federasyonu iş birliğinde düzenlenen “3. Barış ve Özgürlük Kupası final atışları ve ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Girne Kalesi’nde yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışma ve ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türkü’ne sporda uygulanan haksız kısıtlamalar ve engellemelere karşı KKTC’de düzenlenen yarışmaların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yerli ve yabancı sporcuların birlikte yarışmasının dünyaya verilen bir mesaj olduğunu vurguladı.

Sporun dayanışma ve gençlerin kaynaşması olduğunu bu nedenlere çağdışı olan ambargolara son verilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, engellemelere karşı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

14 farklı ülkeden gelen sporcuları KKTC’de görmekten mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Yarışmalara katılan tüm sporcuları tebrik eden Tatar, derece elde eden sporcuları da kutladı.

Dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Tatar, ardından Girne Kalesi’nden Atatürk Anıtı’na gerçekleştirilen bayrak yürüyüşüne katıldı.