Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin KKTC’yi ziyaret edeceğini ve Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılışıyla KKTC’nin dışa açılan penceresi olarak ülkeye yakışır şekilde dünyaya duyurulacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs meselesinde Rum liderliğinin uluslararası topluma Crans Montana’da bırakılan yerden devam edilmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafına baskı yapması için arayış içinde olduklarına değinen Tatar, “Biz asla böyle bu öneriyi onaylamayacağız. Biz Kıbrıs’ta iki eşit taraftan biriyiz. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları vardır. Federal temelde yapılan farklı görüşmeler netice vermemiştir” dedi.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi ile ancak ortak zemin arayışı yapılabileceğini ve müzakere sürecinin başlanabileceğine vurgu yapan Tatar, yeni siyasetin egemen eşitlik, devletten devlete, iki devletin iş birliği olduğunun altını çizdi.

Uluslararası toplumda, teknik komiteler ve birtakım araçlarla KKTC’nin varlığının hissedilmesi ve KKTC makamları ile karşı tarafın muhatap edilmesi için uğraş verdiklerine değinen Tatar, kurum ve kuruluşlarıyla kendi demokrasisi içinde kendi kendini yönetebilmenin devletin özü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle önümüzdeki süreçte yeni kapıların açılması temennisinde bulunarak Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonun ve kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda İngiltere’de temaslarda bulunduklarını ifade etti. “Turizm Adası” olarak KKTC için direkt uçuşların önemine de işaret eden Tatar, yeni terminal binasının açılmasının bu konudaki adımlar için önemini dile getirdi.

Refahın artırılması için daha fazla üretim ve lokomotif sektörlerin gelişmesinin önemine de değinen Tatar, kablo ile elektrik projesinin ve güneş enerjisinin potansiyelini kullanarak enerji sorununun çözülmesi durumunda KKTC için büyük bir mesafe kazanılmış olacağını kaydetti ve Türkiye’den kablo ile elektrik projesi ile Avrupa’ya enterkonnekte olmanın Rum tarafı için de daha uygun bir yöntem olacağını yineledi.

Düzensiz göçle mücadele konusunda istişareler yapmak üzere KKTC’de bulunduklarını ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

“Türkiye Yüzyılı”nda Kıbrıs davasının öncelik olmaya devam edeceğini söyleyen Serim Cumhurbaşkanı Tatar’ın izlediği siyasetin destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.