3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle Tatar'ı ziyaret eden Federasyon, 13 maddelik dilekçesini sundu; sorunlarının çözümü için destek istedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Derviş Yücetürk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Cumhurbaşkanı'na, engellilerin sorunlarını içeren 13 maddelik dilekçesini verdi.

-Yücetürk



Yücetürk, Cumhurbaşkanı Tatar'la görüşmelerinde yaptığı konuşmada, amaçlarının, engellilerin insanca yaşamasını sağlamak ve sorunlarını çözmek olduğunu ifade etti.

Engellilerle ilgili bir daire kurulmaması, istihdam yapılmaması, altyapı gibi sorunların çözümlenmemesinin kendileri için büyük sorun olduğunu ifade eden Yücetürk, rehabilitasyon merkezinin de yetersiz olduğu anlattı. Yücetürk, Cumhurbaşkanı Tatar'dan, sorunlarının çözülmesi için destek talep etti.

-Tatar: "Yalnız değilsiniz, kalbimiz hep sizinle"



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, engelli haklarının korunması amacıyla bugün düzenlenen çalıştaya işaret ederek, katkı koyan herkesi tebrik etti.

Engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği günün kendileri için çok değerli olduğunu, bu çerçevede engellerin aşılması için çalıştıklarını ifade eden Tatar, “Biz” olarak çalıştıklarını belirterek, “Yalnız değilsiniz, kalbimiz hep sizinle. Devlet ve bütün kurumları, engellerin aşılması için, hayatınızı kolaylaştıracak için düzenlemeler yapmak için çalışıyoruz” dedi.

“Duyarlılık çok yüksektir, yavaş yavaş engeller aşılacak sıkıntılar giderilecek” diyen Tatar, rehabilitasyon merkezi çalışmalarına da işaret etti, engelli bireylere daha iyi bakılması, güven içinde olmaları için devletin üzerine düşen görevleri yerine getireceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çağdaş sosyal bir devlet olan KKTC’nin engelli vatandaşlarına da her zaman sahip çıkacağını ifade ederek, talepleri aldıklarını, yasalar başta olmak üzere engelli bireylerin her alanda destekleneceğini, istihdamların yasalar çerçevesinde takip edileceğini kaydetti.

-30 engelli istihdam edildi

Son dönemde 30 engelli bireyin istihdamının yapıldığını bildiren Tatar, engelli bireylerin hayatlarında engellerle karşılaşmaması için büyük duyarlılık içinde çalıştıklarını söyledi.

Tatar, Derviş Yücetürk’ü engelli hakları için yıllardır verdiği mücadeleden dolayı da tebrik etti, engellerin aşılması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte engellilerin hakları için her zaman çalışan Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’e teşekkür etti, bu çalışmalara katkıda bulunan herkesi kutladı.