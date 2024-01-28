Tatar: “Uluslararası camianın uyguladığı ambargolar onların ayıbıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Martial Arts Oscar Ödül Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Girne Avrasya Tekvando Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Tekvando Karate Judo Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’in çalışmalarıyla yerli ve uluslararası sporcuların bir araya geldiklerini belirterek, çocuklarını spora teşvik eden ailelere teşekkür etti.

Ülkede yerli ve yabancı çocukların birlikte spor yapmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de insanlığa yönelik önemli çalışmalar yapıldığını ve sporun birçok dalının gerçekleştirilediğini kaydetti.

Eksikliklerin zamanla giderileceğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslarası toplumun ülkede spor yapmasının yanında gençlerin KKTC bayrağıyla ülkesini yurtdışında temsil etmesinin önemine vurgu yaptı.

“Uluslararası camianın Kıbrıs Türkü’ne uyguladığı ambargolar onların ayıbıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sporun dostluk, kardeşlik, insanlık ve barış için önemli olduğunu aktardı.

Konuşmasının sonunda çocuklara seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Çocuklarımızı seviyoruz ve değer veriyoruz. Gelecekte insanlığa büyük hizmetler verecekler. Sizler gelecekte ülkemizde ve kendi ülkenizde yöneticiler olacaksınız. Sizleri şimdiden tebrik ediyorum başarılar diliyorum” dedi.