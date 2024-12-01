“Maratonda yürüyüş yapılırken, aynı zamanda sosyal sorumluluk yerine getiriliyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar burada basına yaptığı açıklamada, gelenekselleşen Lefkoşa Maratonu’nda emeği geçenleri ve maratona katkı koyanları tebrik etti.

Geliri Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören “minik kahramanların” tedavi süreçlerinde değerlendirilecek maratonun önemine dikkat çeken Tatar, açık havada güzel bir organizasyonda yürüyüş yapılırken, aynı zamanda sosyal sorumluluğun yerine getirileceğini ve dayanışma gösterileceğini ifade etti.

Sağlıklı yaşam için spor ve yürüyüşün önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin birçok yerinde spor salonu açılmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Kendi önerisiyle Lefkoşa Metehan Bölgesi’nde Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi yanında 400 dönümlük park alanında yürüyüş parkurlarını yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Farklı spor alanları ve yürüyüş parkurları ile Lefkoşa’ya muazzam bir yer kazandırılacak. Sağlıklı yaşam için geleceğe güzel bir miras bırakacağız” dedi.