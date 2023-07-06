Tatar, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’yle yürütülen yeni siyasetin, KKTC’nin statüsünü yükselttiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşları ve Türkiyeli soydaşları rahmetle anarak, depremin yaralarının bir an önce sarılacağına inanç belirtti.

Pandemi döneminde alınan tedbirlere de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların, Türkiye’nin de destekleriyle aşılabildiğini ifade ederek, KKTC’nin, bugün zamanında alınan tedbirlerle ekonomi ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda önemli gelişmeler yaşadığını belirtti.

Kıbrıslı Türklerin müktesep haklarına sahip çıkan, eşit uluslararası statüsünü ve egemen eşitliğini sahiplenen yeni siyasetin gelinen noktada Türkiye’nin de desteğiyle uluslararası anlamda kabul görmeye başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, değişen jeopolitik gelişmelerle ve yürütülen yeni siyasetle KKTC’nin statüsünün yükseldiğini ifade etti. Tatar, KKTC’nin her alanda gelişimini sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC kurumlarının, Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin iki halkın arasındaki ilişkileri çok daha ileri noktalara taşıyacağını belirterek, bunun öneminin altını çizdi.