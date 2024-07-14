Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminin 8. Yıldönümü ve Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği darbenin 50. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı yazılı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Türk Milleti’nin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin yıldönümünü anıyoruz.

15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine kasteden hainler, Türk Milleti’nin güçlü iradesi ve kahraman güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde başarısızlığa uğratılmışlardır. O gece, vatanını canından aziz bilen, tankların, mermilerin karşısında dimdik duran Türk Milleti, demokrasiyi ve özgürlüğü savunarak bir destan yazmıştır.

Cumhuriyetin bölünmez birlik ve beraberliği için canlarını feda ederek, demokrasinin ve bağımsızlığın teminatı olan şehitlerin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, minnet ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.

15 Temmuz ayni zamanda Kıbrıs Türk halkı için önemli bir tarihtir. 15 Temmuz Kıbrıs’taki Yunan darbesinin 50.yıl dönümüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz 1974’te Ada’ya barış getirmek amacı ile gerçekleştirdiği müdahale Kıbrıs Türk halkını bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Kıbrıs Türk halkı bağımsızdır, özgürdür, varlığını kendi devletiyle sürdürecektir. Bütün bunlar bize güç vermektedir.

Unutmayalım ki; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletimizin azim ve kararlılığıyla ilelebet payidar kalacaktır. Hain darbe girişiminin yıldönümünde, demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyor, her zaman yanımızda hissettiğimiz Türk Milleti’nin her bir ferdine selam ve sevgilerimi iletiyorum.”