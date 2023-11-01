Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Konya Selçuk Üniversitesi’nin Türkiye’nin en büyük ve önemli üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, kendilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye’nin değil tüm Türk dünyasının milli davası olduğuna işaret ederek, “Doğu Akdeniz’deki Türk varlığını ve çıkarlarını başarıyla savunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması ve görünürlüğünün artırılmasının önemine” vurgu yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da konuşmasında, Konya Selçuk Üniversitesi hakkında detaylı bilgi vererek üniversite ve Konya halkı olarak her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduklarını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması ve milli davanın öneminin daha iyi anlaşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Metin Aksoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Fahri Doktora tevcih etmek üzere en yakın zamanda Konya Selçuk Üniversitesi’nde görmekten büyük onur ve mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler hazır bulundu.