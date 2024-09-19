Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin Türk dünyasının bir parçası olarak Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin çalışmalarını takip ettiğini belirterek “gönül bağı ve gönül birliğinin” önemine işaret etti.

Kırgızistan ziyareti sırasında da Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin çalışmalarını dinlediğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ve tüm Türk dünyasının mimar ve mühendislerinin birlikte çağa uygun projeler üreterek birlik ve beraberlik içinde nimetlerden faydalanılmasını temennisinde bulundu.

Anavatan Türkiye’den su getirilmesi projesine değinen Tatar, “Birtakım zorlukları aşarak 75 milyon metre küp su ülkemize akmaktadır. Bu büyük bir mühendislik başarısıdır.” dedi.

“Üstün hizmetlerinizden dolayı birliğe teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğin devam etmesiyle Türk dünyasının daha da güçleneceğini düşünüyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm birlik üyelerine saygı ve selamlarını iletti.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci de, Tatar’a yürütülmekte olan “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yılı” başlığı altındaki faaliyetleri ve hazırlanmakta olan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.