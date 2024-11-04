Cumhurbaşkanı Tatar, Final Üniversitesi’nde düzenlenen Eğitim Bilimleri Forumu açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası eğitim temasıyla Final Üniversitesi’nde düzenlenen Eğitim Bilimleri Forumu açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türk Devletleri arasında münasebetlerin geliştirilmesinin önemine işaret ederek; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi bağların ileriye taşınmasında eğitimin önemine dikkat çekti.

Eğitimcilerin bir araya gelip yapacakları ortak çalışmaların önemine vurgu yapan Tatar, Türk Dünyası içinde geleceğin şekillendirilmesine yapacağı katkıyı anlattı.

Türk Dünyası’nın yapacağı ortak toplantıların geçmişte hayal edilemeyecek kadar zor olduğunu aktaran Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına kavuşması, Sovyetler Birliği’nin dağılması, Türk Devletlerinin bağımsızlığını ilan etmesi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle farklı ülkelerde toplantılara katılabilindiğini kaydetti.

Türk Birliği’nin potansiyel gücünün yakalanması için çalışmaların kararlılıkla yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası’ndaki 200 milyondan fazla Türk’ün birbirini destekleyerek daha iyi bir noktaya gelineceğine dair inanç belirtti.

- “Kıbrıs Türkü, 1974’te bağımsızlığını kazandı”

Türk Dünyası’nda daha iyi iletişim kurulabilmesi için ortak alfabe konusunda karar alındığını hatırlatan Tatar; dilde, kültürde, işte ve fikirde işbirliği yapılmasının fayda getireceğini dile getirdi.

En güneydeki bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci olarak yer aldığını anlatan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün 1974’te bağımsızlığını kazandığını ve 1983’te devletini kurduğunu vurguladı.

Türk Dünyası’ndaki eğitimcilere seslenen Tatar, “Ortak mücadelemiz bağımsızlığımız ve hürriyetimizdir. Bunları taçlandırmak için eğitimde işbirliği yapmak önemlidir. Başarılı insanlarımızın birlikte hareket etmesiyle daha iyi noktalara ulaşacağız. Eğitim, bilim ve ilim demektir. Eğitimcilere güveniyoruz.” dedi.