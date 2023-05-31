Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu yıl sonu gösterisi, mezuniyet töreni ve sergi açılışına katıldı.

Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, özel gereksinimli çocukların geleceğe umutla bakabilmesi için eğitimin önemine dikkat çekerek, büyük fedakarlık gösteren Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm kesimlere eğitimde fırsat eşitliği vermek istediklerini, çağdaş bir anlayışla devleti yönetip, çocuklara sahip çıkmak istediklerini vurguladı.

Tatar, devletin imkanlarını kullanıp, Türkiye’den mümkün olduğunca katkı alarak, bilim ve teknolojiden yararlanarak, özel gereksinimli çocukları hayata hazırlamak istediklerini kaydetti.

-Feyzioğlu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, Doğu Akdeniz’de bir devlet olan KKTC’ye sahip çıkmak için mutlaka eğitime de sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla sergi açılışı yapıldı.