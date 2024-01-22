Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT ve Mücahit Komutanı Halil Paşa'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde korkusuzca ön saflarda yer aldığını ve büyük fedakarlıklara katlandığını belirttiği TMT ve Mücahit Komutanı Halil Paşa’nın vefatını çok derin ve büyük üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Tatar mesajında, “Halkımızın kahraman evladı Halil Paşa, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Mücahit Ordusu’nda çok büyük ve önemli görevlerde bulunurken, halkımızın 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşmasına da büyük hizmetlerde bulunmuştu. Halil Paşa, KKTC’nin kuruluşunda da yine ön saflarda yer alırken, Kurucu Meclis’te de görev yapmıştır. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’nin Genel Başkanlığı görevini yürüten Paşa, sonsuza dek halkımızın mücadelesinde ve yüreğinde yaşayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.