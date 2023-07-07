Tatar: “Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmalıyız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’daki Lüzinyan Evi Müzesi’ni ziyaret ederek, müze hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar müze ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, Lüzinyan ve Osmanlı mimari stil ve uyumunun karışımı olan aynı zamanda yakın dönemi de anlatan Lüzinyan Evi Müzesi’nin ülkenin kültürel zenginliğin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Adanın, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Tatar, miras kalan tarihi eserlere sahip çıkılıp korunmasının önemine vurgu yaptı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin restorasyon ve müze düzenleme çalışmaları sonucunda Lüzinyan Evi’nin “Orta Çağ’dan günümüze Lefkoşa” olarak ziyarete açıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, herkesi müzeyi ziyaret etmeye çağırdı.