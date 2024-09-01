Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi'nin hazırlattığı ve dijital bir platformda yayınlanacak olan “1974 Barış Harekâtı”nı konu alan dizinin gerçekleri yansıtmadığına ve bunun dünyayı yanıltmaya yönelik bir hareket olduğuna işaret ederek, “Tarihi çarpıtarak dünyayı kandıramazsınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin haber kanalı CNN Türk’te telefon bağlantısı ile katıldığı programda, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tepkiler çok büyük, gerek KKTC gerek Türkiye Cumhuriyeti’nden büyük tepkilerin olduğunu görüyorum. Bu beni memnun etti. Dijital bir platformun böyle bir siyasi olaya tek taraflı görüş açısı ile alet olması kendilerine hiç yakışmamıştır.

Kıbrıs meselesi asla 1974’te başlamamıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esas itibarıyla Kıbrıs Türkü’nü soykırımdan kurtaran bir askeri müdahaleydi. Ecevit’in dediği gibi ‘biz müdahalemizle Kıbrıs’a barış getiriyoruz.’ Bu barış, Türklere, Rumlaradır. Bütün dünya bilmektedir ki 1974 Barış Harekâtı ile Kıbrıs’ta kanın akması durmuştur. 50 yılda bu zor bölgede barış devam etmektedir."

-1974 öncesinde bugün Gazze'de yaşananların bir benzeri yaşanmış, bütün dünya izlemişti.

"1974 öncesinde Kıbrıs Türkü burada çeşitli katliamlardan geçmiş, canlı canlı mezarlara gömülmüş, bugün Gazze’de olanların benzeri Kıbrıs’ta yaşanmış bütün dünya izlemişti. BM askerlerinin meseleye bulaşmadıklarını Kıbrıs Türklerinin katledildiklerini bütün dünya bilmektedir."

-"Biz de kendi meselemizi anlatmak için farklı diziler yapmak durumundayız"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün tepkisini koyduğunu ve bunun için farklı yöntemler arayışı içerisinde olacaklarını da ifade ettiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Birilerinin kara propagandası, birilerinin kendi siyasi emellerine alet olacaksa bu, onlara da yakışmayacaktır. O bakımdan Kıbrıs Türkü tepkisini koymuştur. Biz bunun için farklı yöntemler arayışı içerisinde olacağız. Biz de kendi meselemizi anlatmak için farklı diziler yapmak durumundayız.

Kendilerine göre propaganda yapıyorlar. Birtakım seyirciyi etkileyebilirler. Ona karşılık karşı dizilerle işin gerçeğini göstermek durumundayız. Bu dijital platformun böyle bir olaya tek taraflı olarak alet olması kendilerine yakışmamıştır. Nasıl Yahudiler, Gazze olaylarında propagandalarını yayıyorlar, Yunanlılar ve Rumlar da propaganda yaparak dünyayı yanıltıyorlar. Biz bu duruma gerekli tepkileri koyacağız.”