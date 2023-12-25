Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücahit komutan merhum Cahit Bozatlı 2. Kempo Anı Turnuvası’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turnuvada yaptığı konuşmada, mücahit komutan merhum Cahit Bozatlı’yı andı, anısına yapılan Kempo turnuvasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar, sporun evrensel olduğunu kardeşlik ve dayanışma içerdiğini belirterek, sporda yapılan müsabakaların çok önemli olduğunu söyledi.

Kempo spor dalının yaygınlaşması için yapılan çalışmaların öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvada gençleri görmekten ve yapılan çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Farklı ülkelerden gelen sporcuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten mutluluk duyduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, sporda Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız izolasyon ve kısıtlamalara rağmen sporcuların mücadele vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi yüceltmek ve tanıtmak için yapılacak çalışmaların destekleneceğini kaydetti.