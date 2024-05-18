Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasının 105. yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku ve gururla kutladıklarını kaydetti.

Tatar, 19 Mayıs 1919’un Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı, Türk milletinin azim ve kararlılıkla bağımsızlık mücadelesine adım attığı tarihî bir dönüm noktası olduğunu belirtti; Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün bu anlamlı günü, Türk gençliğine armağan ettiği ve gençlere büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün Atatürkçü düşünceyi zor koşullar altında koruyarak ve uzun bir mücadeleyle egemen devletini kurduğunu hatırlatan Tatar, Kurtuluş Savaşı’nın başlamasının 105’inci yılında zorluklardan birlik ve beraberlik içinde çıkarak, devleti yaşatma ve özgürlüğü koruma andını yineleyeceklerini vurguladı.

“Biz karanlıkları aydınlatan düşüncenin insanıyız. Atatürkçü düşüncenin çocuklarıyız. Gücümüzü, milletimizden, halkımızdan alırız. Bizim için esas olan özgürlüktür, egemenliktir, milletçe, halk olarak güven ve sağlık içinde geleceğe yürümektir.” diyen Tatar, çalışacaklarını ve gençlerle birlikte başaracaklarını söyledi.

- “Kıbrıs Türkü, Atatürkçü düşünceden ayrılmadan daha güzel yarınlara yol almaya devam edecektir”

“Kıbrıs Türkü, Atatürkçü düşünceden, çağdaşlıktan ayrılmadan gençlerine sahip çıkarak daha güzel yarınlara yol almaya mutlaka devam edecektir.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere şöyle seslendi:

“Sevgili gençler,

Sizler, milletimizin umudu, Türk ulusunun geleceğisiniz.

Atatürk’ün sizlere olan güveni, bağımsızlık mücadelemizin ruhunu canlı tutmanız ve ülkelerimizi daha ileriye taşıma azminizle birleştiğinde, daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe kavuşacağız.

Sizlerden beklentimiz, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, bilimin ve teknolojinin ışığında ülkemizi aydınlık yarınlara taşımanızdır.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Gençlerimizin her biri, geleceğe emin adımlarla yürürken, ülkemizin kalkınmasına ve dünya barışına katkı sağlayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyor, en derin saygılarımı sunuyorum.”