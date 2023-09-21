Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlıklı bir yaşlılık için beyin sağlığının da korunması amacıyla aktif bir yaşama özen gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tıpta yaşanan gelişmelerin yanı sıra farkındalık ve tarama çalışmalarının geliştirilmesiyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus hızla artmaktadır.

Bilim insanları, Alzheimer hastalığına henüz kesin bir çare bulamamışken, yapılan çalışmalar sonucu sürecin yavaşlatılması ve bazı belirtilerin şiddetinin azaltması konusunda ilerlemeler sağlanmıştır.

İlaç tedavisinin yanı sıra faydalı tedaviler olarak; egzersiz, müzik, sanat ve ışık görünmektedir.

Sağlık alanındaki çalışmalardan alınan verilere göre, yaşamın erken döneminde başlayan egzersizin, Alzheimer hastalığına ait beyin hasarını düşürebildiğini göstermektedir.

Sağlıklı bir yaşlılık için beyin sağlığımızı da korumak amacıyla aktif bir yaşama özen gösterilmesini hatırlatırken, Alzheimer hastalığı konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarına ve çalışarak katkı koyan sağlık çalışanlarına başarılar diler, hastalarımıza da şifalar dilerim."