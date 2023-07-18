Tatar, Deniz Harp Okulu komutan ve öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Mavi Vatan’daki meşru hak ve çıkarlarımıza her koşulda sahip çıkacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Eğitim Filotillası Komoduru Dz. Alb. Volkan Salih Eser, TCG Bayraktar Komutanı Dz. Alb. Lütfü Sezgin, TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa Komutanı Dz. Yb. Alper Çekiç, Öğrenci Kafile Komutanı Dz. Yb. Osman Serdar Ayyıldız ve Deniz Harp Okulu öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Deniz Harp Okulu öğrencilerini ve komutanlarını Kıbrıs’ta görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu donanmasının bir yıl süren savaş sonrasında 1571 yılında Kıbrıs adasını fethederek, Türklerin adaya ayak bastığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Limanı’nda savaşın izlerinin halen durduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mutlu Barış Harekatı’nın gerçekleştirildiği 20 Temmuz 1974 tarihinin, Kıbrıs Türkü için önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin yaptığı müdahale ile Kıbrıslı Türklerin soykırımdan kurtulup, bağımsızlığına kavuştuğunu ifade etti.

Güçlü bir Türk donanmasının, hak, hukuk ve menfaatlerin korunması için çok önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan ile doğal zenginliklerden bahsederek, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgenin önemine vurgu yaptı.