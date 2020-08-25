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Tatar mahalleye Taçoy Başbakan

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

25 Ağustos 2020, 04:48

Doğa boşluk kaldırmaz.

Siyaset ise hiç kaldırmaz.

Ne isimler geldiler ve gittiler.

“Sensiz olmaz” denen kimler, kimler göçüp gitti.

Şimdi bu hikaye UBP’de devam ediyor.

Ersin Tatar için iki kelime dahi etme gereği yok.

İnsanın kendisini nasıl yok ettiğinin resmi çünkü.

Eliyle yaptı başı ile çekiyor.

Ki çeksin de zaten.

Ancak Tatar sonrası durum net.

Hasan Taçoy çarıklarını giydi.

Neredeyse UBP Genel Başkanı gibi.

Ekim sonrası seçim yoksa Başbakan hatta.

Bence artık Ersin Tatar, Taçoy’a “Sayın Başbakanım” diyebilir.

*****

Yalnız Taçoy her ne kadar eski politikacı olsa da.

Her ne kadar örgüt işinden anlasa da.

Zannetmesin UBP yoluna gül dökecek.

UBP entrikanın anavatanı çünkü.

Ve bu yolda Taçoy umarım ki siyaseten gebelikler yaşamamalı.

Tatar’ı 6 ayda lime lime etti bu gebelikler.

Taçoy’u 3 ayda kıyma eder koyarlar.

Bildiğim kadarı ile Taçoy herşeyi farkında.

Cumhurbaşkanlığında Tatar’a oy verecek.

Ama yollar ilk seçim ertesi ayrılacak.

*****

Görünen o ki ilk genel seçimde herşey değişmiş olacak.

Hasan Taçoy ile UBP.

Sıla Usar ile CTP.

Mehmet Harmancı ile TDP.

Ve Ayşegül Baybars ile HP.

Eğer Baybars başka bir parti ile flörtü ilerletmezse.

Ama her şekilde kadro ilginç olacak.

Ve lakin bu isimler yetmeyecek tabi.

Çıkaracakları kadrolar önemli.

Post-Pandemi sonrası izleyecekleri politika.

Türkiye ile ilişkilerin nasıl dizayn edileceği.

Ekonomi ve pandemiye dair yaklaşımları.

Taçoy’un da diğerlerinin de işi zor.

Ama halk olarak bizim daha zor.

Göstersinler kendilerini.

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