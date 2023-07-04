Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi başkan ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar KKTC Londra Temsilciliği’nde yer alan kabulde yaptığı konuşmada, büyük bir katılımla gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni düzenleyen konsey yöneticilerine ve festivale ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Bu tür festivallerin insanlara arasındaki birliktelik ve dayanışmaya büyük katkı sağladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nü bir araya getiren etkinliklerin devamının gelmesini temenni etti.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi Başkanı Leyla Kemal ve festival komitesine, kendisini festivale davet ettikleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kültür ve geleneklerin etkinliklerle yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “Binlerce kilometre uzakta olsak bile kalplerimizin bir olduğunu, sizlerin kalbinin her daim KKTC için attığını biliyorum” dedi.

İngiltere’de yaşamlarını sürdüren Kıbrıslı Türkler’in hep Kıbrıs özlemi içerisinde olduğunu, yıllarca bu ülkede yaşamış bir kişi olarak bunun ne anlama geldiğini en iyi bilenlerden biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’in her vesileyle ekonomik ve kültürel bağlarını anayurtları ile güçlendirmeye çalıştıklarını, Kıbrıs’ta ciddi yatırımları olduğunu belirtti.

İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler’in KKTC’nin kalkınmasına önemli katkıları olduğunu ifade eden Tatar, bu katkıların artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Genç nesillerin dil, kültür ve milli değerlerle yetişebilmeleri için ailelerin büyük gayret göstermelerini takdir ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’deki Türk okullarına katılımın teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

Tatar, KKTC hükümetlerinin görevlendirdiği öğretmenlerin bu okullarda ortaya koyduğu çabanın büyük olduğunu belirterek bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

-Kıbrıs konusu…İngiltere’nin kulak vermesi zaruri…

Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, Kıbrıs’ta resmi müzakere sürecinin; Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabul görmesiyle başlayabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke İngiltere’nin gelinen aşamada Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına kulak vermesinin zaruri olduğunun da altını çizdi.

İngiltere’nin garantör olarak Kıbrıs’taki her iki tarafa eşit ve adil davranma zorunluluğu olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türkü’ne yıllardır uygulanan çağ ve insanlık dışı ambargoların kalkmasına yönelik İngiltere’nin öncü olması gerektiğini de söyledi.

-Direkt uçuşlar…

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ve KKTC’de yaşayan İngiltere vatandaşlarını rahatlatacak adımların diyalog yoluyla atılması temennisini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda İngiltere-KKTC arasındaki direkt uçuşların başlamasının ve iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin önemli olduğunu kaydetti.

Özellikle Brexit sonrasında İngiltere’nin, Kıbrıslı Türklere karşı yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olması, Kıbrıs Türkü’nün haklı taleplerine kulak vermesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, başarısızlığı defaten kanıtlanmış ve tüketilmiş zeminin, Kıbrıs Türk tarafı için artık geçerli olmadığının altını çizdi.

Tatar, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına en gerçekçi yaklaşımın iki devletin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi olduğunu belirtti.