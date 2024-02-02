Tatar: “Kompost geri dönüşüm projesi ülke geneline yayılmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları iş birliğinde yürütülecek Kompost Geri Dönüşüm Projesi açılış etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediye meclis üyeleri ve çalışanlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sürekli gelişerek kıymetlenen Gönyeli’nin, kalkınmaya devam ettiğine işaret ederek, kentin hak ettiği yere gelmesi için büyürken bilim insanlarından yararlanılması gerektiğine dikkat çekti.

Gönyeli’de başlayan kompost çalışmalarının ülke geneline yayılması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı katkılardan dolayı mutlu olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, belediyenin Avrupa Birliği’nden aldığı katkılara da değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ın iki egemen halkından biri olduğunu belirterek, “Şartlarımıza uygunsa ve işi biz yürüteceksek, AB tarafından Güney Kıbrıs’a verilen katkılar bize de verilebilir” dedi.

Proje kapsamında kompost yapmak için ağaç kırma ve karıştırma makinesi hibe eden ve Türkiye’deki tecrübelerini aktaran Dünya Gastronomi Nobel Ödülü Şef

Ebru Baybara Demir’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, GİKAD’ın yaptığı girişimlerle kadınların önemli işlere ve işbirliğine imza attığına vurgu yaptı.

Doğu Akdenizde bir Türk devleti olan KKTC’nin zengin bir coğrafyanın parçası olarak çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, doğaya ve çevreye sahip çıkarak yönetip geleceğe yönelik sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.