Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Öğrenci Derneği’nin (CISA) düzenlediği 15. Mezuniyet Gecesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar gecede yaptığı konuşmada, öğrenimlerini KKTC’de tamamlayıp ülkelerine geri dönecek öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

“KKTC her zaman sizin bir eviniz olacaktır. Sizi yeniden burada görmekten mutluluk duyacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin, aldıkları eğitimle elde ettikleri kazanımların, ülkelerinin farklı alanlarda gelişimine fayda sağlaması temennisinde bulundu.