Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Eğer bir devletiniz, cumhuriyetiniz varsa, bağımsız, özgür, hür, yaşayabiliyorsanız bunun için bedel ödemeniz lazım. Biz ödedik” vurgusu yaparak, “KKTC hepimizin bir başarı öyküsüdür” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu’daki temaslarına Bolu Kıbrıs Gazileri'yle yaptığı Sohbet Toplantısı ile başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, gazilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Heykelinin Açılış Töreni’ne katılmak için Bolu’da olduğunu söyledi. Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Kıbrıs’a büyük hizmetleri geçen Türk dünyasının bir lideri olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Gazileriyle her zaman bir araya geldiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesiyle bugün KKTC’nin yoluna devam ettiğini belirtti. Tatar, Barış Harekatı gerçekleşmese Kıbrıs’ın bugün bir Yunan adası olacağına dikkat çekti.

Kıbrıs’ta mücadelenin hala devam ettiğini ifade eden Tatar, Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin varlığını sürdüğünü belirtti. Doğu Akdeniz’de gelişen doğal kaynaklar, güvenlik meseleleri, Süveyş Kanalı dolayısıyla artan ticaret hacmine işaret eden Tatar, İskenderun Körfezi ve KKTC’nin çok yakın olduğunu belirterek, “Doğu Akdeniz, Mavi Vatan bir Türk gölü gibi…” benzetmesi yaptı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın çok uzun yıllar planlandığını belirten Tatar, İsmet İnönü’nün, Amerika’ya gönderdiği mektuptaki, “Biz Kıbrıs’taki soydaşlarımızın soykırımına seyirci kalamayız” sözlerine dikkat çekti.

15 Temmuz 1974’te Yunanistan’daki cuntanın, Kıbrıs’taki işbirlikçileriyle Kıbrıs’ta darbe yaptığını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ı yavaş yavaş Rumlaştırmaya çalışan Makarios’a bile tavır koyulduğunu belirterek, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmak istediğini kaydetti.

-“Biz bedel ödedik”

TMT’nin de kurulmasıyla Kıbrıs Türkü’ne yaraşır bir şekilde şanlı direnişin çok ağır bedeller ödenerek, sürdürüldüğünü dile getiren Tatar, “Bu da bizim siyasetimizin temelidir. Dünyada da böyledir. Eğer bir devletiniz, cumhuriyetiniz varsa, bağımsız, özgür, hür, yaşayabiliyorsanız bunun için bedel ödemeniz lazım. Biz ödedik” dedi.

Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı olmasının önemini belirten Tatar, “Bütün bunlar milletimizin bir başarıdır. Millet bir bütün, Türkiye ile Kıbrıs Türkü direndi” şeklinde konuştu. 1974’ten sonra KKTC’nin sınırlarının çizildiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Doğu Akdeniz emniyet altındadır” dedi.

13’üncü ada görülen Kıbrıs’ın Yunan adası olması hedefinin Anadolu’nun kuşatmasına yönelik büyük bir Yunanistan hayali olduğunu ancak Mehmetçik ve Mücahitlerin Barış Harekatı ile buna dur dediğini vurgulayan Tatar, bugün Mavi Vatan’da güvenli bir bölgede yaşandığını belirtti.

Yemin töreninin ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdiğini dile getiren Tatar, Erdoğan’ın, KKTC’nin yalnız olmadığı, KKTC devletinin Türkiye için bir kardeş ülke olduğu mesajını verdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın, Rum-Yunan ikilisine karşı Kıbrıs Türkü’ne yapılan her türlü haksızlığa “dur” denileceği mesajını verdiğini de belirtti.

“KKTC hepimizin bir başarı öyküsüdür. Sıfır olmaktan, yok olmaktan, 50 yılda bir devlet ve cumhuriyet…” vurgusu yapan Tatar, KKTC’nin umutla geleceğe bakabilecek bir pozisyona geldiğini kaydetti.

Şehitleri rahmetle anan ve gazilere sağlık dileyen Tatar, “Her zaman bizlerin kalbinde müstesna yerinizi koruyacaksınız” dedi.