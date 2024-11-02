Cumhurbaşkanı Tatar, 5’nci Liderlik Akademisi ve Yönetimi Kongresi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “5’nci Liderlik Akademisi ve Yönetimi Kongresi’nin” açılışına katıldı.

Tatar açılıştaki konuşmasında “Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm modeli ile doğru yolda olduklarını" söyledi.

Acapulco Otel’de yer alan kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen katılımcıları ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu yıl yine kongrede bir araya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar’ın girişimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’unun desteği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in kurduğu ilişkilerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Liderlik Akademisi ve Yönetimi Kongresi’nin düzenlendiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türkü’nün her zaman kendisini Anadolu’nun bir parçası olarak gördüğünü ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne güvendiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk Devleti olarak bu konuşmaları yapabilmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu kaydetti.

Tatar, Gazze’de ve dünyada yaşananlara bakıldığında büyüklerin küçükleri ezdiğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti sayesinde Kıbrıs’ta bağımsız, hür ve özgür şekilde yaşanıldığını vurguladı.

“Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven ortamını anlamayan varsa, anlatmaya devam edeceğiz” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci Yıl Dönümü kutlamalarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin gözbebeğidir” sözlerine atıfta bulundu.

Birleşmiş Milletler 79’uncu Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmaya da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması zamanının geldiğini, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiği, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmeden yeni ve resmî müzakerelere başlanmayacağı mesajını verdiğini vurguladı.

Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm modeli ile doğru yolda olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de büyük bir bedeller ödeyip şehitler vererek bağımsız bir Türk devletine sahip olunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün dili, dini, maneviyatı, tarihi, kültürü, değerleri ve gelenekleriyle kendi nesillerini yetiştirme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Adanın yükselen jeostratejik ve jeopolitik önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi ve Gök Vatan’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öneminin de arttığını, zemini güçlendirmek için yapılan girişimlerin, kongrelerin ve işbirliklerin önemli olduğunu kaydetti.