Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kurumsal işbirliğine verilen önemi ifade eden Tatar, okullar arası bağlantıların her iki tarafa karşılıklı fayda sağladığını belirtti ve kurum, kuruluşların işbirliklerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısını güçlendirdiğini vurguladı.

Milli birlik ve beraberliği pekiştirmek için işbirliğinin önemli olduğunu söyleyen Tatar, ekonomiyi, ticareti ve kültürel iletişim için karşılıklı münasebetlerin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üniversiteleri ile bir marka değeri yakaladığını belirterek, 144 farklı ülkeden öğrencilerin burada eğitim gördüğünü belirtti. Yabancı öğrencilerin mezun olduklarında farklı ülkelerde önemli hizmetler verdiklerine dikkat çeken Tatar, daha güçlü bir Türk halkı yaratabilmek için farklı kültürle bir araya gelerek işbirliğini artırmak gerektiğini sözlerine ekledi.