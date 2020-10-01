Derviş Gezer

Televizyondan kim korkuyor?
Ersin Tatar.
Diğer adaylardan kim korkuyor?
Ersin Tatar.
Korkudan kimin ödü kopuyor?
Ersin Tatar.
Yetersiz kalmaktan mı korkuyor acaba?
Allah muhafaza CB seçilirse Rum müzakere heyetinden de korkacak mı?
Yoksa ezber mi yapacak?
E olmaz ki böyle Ersin Tatar.
Çıkacaksın cesurca televizyona.
“Sor bana söyleyim” değil.
Söyleyeceksin bildiğini yada bilmediğini.
*****
Çıkmazsan ne mi olur?
Önce sana korktu derler.
Tıpkı ortağın Özersay gibi.
Yada bişey bilmiyor derler.
Tıpkı Serdar Denktaş gibi.
Gösteremedin korkmadığını Özersay'a inat.
Gösteremedinbirşey bildiğini Denktaş'a inat.
Neyse senin için rahattır umarım.
Bizim içimiz rahat.
Ekran sen olsan elbet daha “renkli” olacaktı.
Ama olsun sen mutlu ve rahat ol yeter.
Yine de söyletmeseydin keşke söylenenleri.
Bu ülke demokratik tartışmaları çok sever.
Demokratik tartışmalardan kaçanları sever mi bilmem ama.
*****
Neyse bu işler zorla olmuyor.
Paşa gönlün bilir Sayın Ersin Tatar.
Sen Ankara yollarında.
Biz KKTC.
Sen Külliye koridorlarında.
Biz Samanbahça.
Sırtındaki yumurta küfesine de dikkat et lütfen.
Bu yolda erik gidip goruk gelmek de var bilirsin.
Halk 5 adaydan birini seçecek.
Haaa, doğru sen de adaydın değil mi?
Geçmiş ola artık.
Halk nezdinde adaylığın bitti.
Yarışı 3. tamamlama şansın vardı.
Şimdi artık 5.liğe razı olacaksın.
Yani?
Yani Özersay'ın da gerisindesin artık.
Hade gazan mübarek olsun.