Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile son dönemlerin en samimi en sıcak sohbetinde bir araya geldik.
Menüyü merak edenlerin de merakını gidermek boynumuzun borcu!
Etli kuru fasulye, Kıbrısımızın olmazsa olmazı çiçek dolması, pilav, cacık ve salata masada yerlerini bizden önce aldı.
Her ne kadar fasulyenin tadı ve lezzeti bir süre masanın gündemi olsa da sonrasında yazamadığımız kadar yazacaklarımızın da olduğu samimi ve içten bir sohbet gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı son günlerde hiç bu kadar net ve kararlı görmedik.
Memleket meselelerinden önce son günlerde bazı yayın organları ve kalemlerin diline doladığı resim olayını sorduk…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tüm samimiyeti ile sorumuza cevap verdi.
Ülke tanıtımı yanında ekonomisine de büyük katkısı olacak ve yabancı Devletlerin bazı Bakan eşlerinin de katıldığı bir etkinlikte fotoğraf çektirmek isteyen iki bayan ile çektirdiği bir fotoğrafın algı operasyonuna dönüştürülmesinin etik olmadığı konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yerden göğe kadar haklı.
Geçmişte iyiliği dokunduğu bazı çevrelerin her fırsatta aile huzurunu bozacak kadar olayları manipüle etmelerinin ne kabul edilebilir ne de anlaşılabilir bir yanının olmadığı ortada.
Ülkenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde karşılaştığı yoğun ilginin yansıdığı fotoğrafları sosyal medyada yoğun şekilde kullanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çektirdiği bir fotoğrafın ülkenin faydasına olan bir yatırımın önüne geçirilmesi ve toplumsal linç’e malzeme olarak kullanılmaya çalışılmasının hiçbir etik değer ile bağdaşmadığı ortada.
Zaman zaman Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bu köşeden en fazla eleştirenlerden biri olarak da eleştirmenin farklı bir şey aile huzurunu bozacak kadar olayı farklı noktalara götürmenin başka bir şey olduğunu yazmak ise mesleğe karşı bir sorumluluk.
…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iki Devletli çözüm ve çözüm modeli olarak federasyon fikrini de sorduk.
Bu toprakların insanına has bir duruş ile ancak kararlılıkla tüm samimiyeti ile açıkladı!
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı federasyon çözüm modeline destek verseydi seçim sonuçlarının farklı olacağını, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ile Kıbrıs Türkünün sandıktan federasyon fikrine onay vermediğinin ortada olduğunu ve bu gerçeğin de bazı çevrelerce yok sayılmaya çalışılmasının Kıbrıs Türkünün iradesine saygısızlık olduğunun altını çiziyor…
Haksız mı?
Yerden göğe kadar haklı…
Rum tarafının tutumu ve uzlaşmaya yanaşıp yanaşmayacağının en önemli etken ve belirleyici olacağına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki Devletli çözüm önerisi ve kararlılığından geri dönüş olmayacağını da tüm samimiyeti ile ortaya koyduğu sohbetimizde ülke ekonomisinin yaşadığı dar boğazı, üniversiteleri, turizmi, Hükümeti, UBP’yi ve Ankara ile ilişkileri de tüm yönleri ile konuştuk…
Yazamayacağımız, “off the record” olması gereken yorumlar ve görüşlerden çıkan tek şey ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu toprakların geleceği için tüm samimiyeti ve yapılan saldırılara rağmen tüm hoşgörüsü ile yoluna devam ettiği ve edeceği…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dününden utanmadan ve geçmişe ihanet etmeden Kıbrıs Türkünün yeni bir gelecek kuracağına olan inancını kaybetmeden ilerlemekte.
…
Külliye konusunu da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan dinledik.
Kendince haklı nedenleri var.
Tatar’ı dinlerken, adı Külliye olarak açıklanmasaydı eğer Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine bazı çevrelerin bu kadar karşı çıkıp çıkmayacağını sormadan da edemiyor insan olan.
Cumhurbaşkanı Tatar, Külliye’nin veya Cumhurbaşkanlığı kompleksinin veya Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin KKTC Devlet bütçesinden tek kuruş çıkmadan, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına bir armağanı olacağının altını çizdikten sonra bazı detayları paylaştı...
Mevcut Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tarihi bir bina olduğunu ancak İngiliz sömürge döneminin de bir sembolü olduğunun yadsınamayacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz sömürge dönemini her yanı ile hatırlatan Saraya Cumhurbaşkanlığı personelinin sığmadığını ve belirli bir sayının üzerinde gerçekleşen toplantılarda da yetersiz kaldığını açıklaması bile yeni bir kompleksin yapılmasının doğruluğunu ortaya koydu!
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eğer devlet iseniz kamu binalarınız ile de bunu ortaya koyulması gerekliliği konusunda da son derece haklı…
İçerisinde Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, yeni meclis binası, kütüphane, konferans salonları, kültür merkezleri ve sergi alanları, resmi kabul ve toplantı salonları yanında ibadethane ve yüzlerce dönümlük yeşil alanın Devlet otoritesi yanında varlığının da bir sembolü olacağı, olması gerektiği de bir gerçek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatarı bu topraklara özgü samimiyeti ve hoşgörüsü ile dinlemek keyifli olmanın ötesinde değerli ve anlamlıydı.
Kuru fasulye de bahanemiz oldu.
Son olarak Tatar duygularını çok da saklayamayan birisi!
Kim bilir belki de makamı gereği bir takım konular hakkında yorumda bile bulunmamalı ama…
Onu da bir şekilde olduğu gibi kabul etmek gerekiyor!