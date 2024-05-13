Holguin'in adadaki temasları sürüyor...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki başbaşa görüşme saat 12.00’de başladı.

Holguin, Tatar'dan önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya gelmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 5 Ocak’ta iki taraf arasında yeni ve resmi bir müzakere sürecine geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla görevlendirilen Holguin, üçüncü tur görüşmeleri kapsamında 8 Mayıs’ta adada temaslara başlamıştı.

Daha önce, ocak ve mart aylarında Kıbrıs’a ziyarette bulunan, görev süresi 5 Temmuz’da sona erecek Holguin’in, yarın adadaki temaslarını tamamlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le 8 Mayıs’ta görüşen Holguin, liderlere “süreci ilerletme, çıkmazı kaldırma ve müzakere masasına dönme” çağrısı yapmış; “artık sorumluluğun liderlerde olduğunu” ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar ise görüşme sonrası açıklamasında, Holguin’e Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi ile ancak müzakere masasına geçilebileceği yönündeki tutumunu bir kez daha ilettiğini belirtmişti.