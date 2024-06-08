Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) "2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne" katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar’ın ayrıca, Türkiye’de engelli bireylerin yargıç olmalarındaki engelin kaldırılmasında öncü olduğu belirtilen İstanbul milletvekili avukat Serkan Bayram’a Onursal Doktora Payesini takdim ettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, mezun olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti, ülkelerine dönecek olanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni unutmamalarını istedi ve tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kendisinin de üniversiteden 40 yıl önce mezun olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere seslenerek, “Zamanı iyi değerlendirin ve size sunulan fırsatların kıymetini iyi bilin” dedi.

Öğrencilerin tahsilleri süresince üniversitenin imkanlarından faydalandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin en büyük kazanımlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik olduğunu ifade etti.

Gelişen teknoloji ve iletişim kanalları sayesinde mezuniyet sonrası mezunların arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişimlerini sürdürebileceğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların kendilerini yenilemesi ve geliştirmesi için hayat boyu eğitimin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının devamında öğrencilere hitaben şöyle konuştu:

“Hiçbir zaman mücadeleden kopmayın, pes etmeyin. İnsanlığa, ülkenizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı koyun.

Hayatın değerini bilin ve hayatı sevin. Çalışın, üretin ve mutlu olun. Karşı tarafa dürüst olun. Özgüveninizi yakalarsanız başarıyı yakalarsanız.

Çağımızdaki gelişmelerle hayat boyu eğitim alarak başarılı olmamanız için hiçbir neden yok.”