Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mutlu Yarınlar Derneği’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlediği Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin kendi kültürü ile geleceğe hazırlanmasının önemine işaret etti ve dernek mensuplarını çalışmaları dolayısıyla kutladı.

Okçuluk sporunun ülkede yayılması ve gençlerin erken yaşta bu spora başlaması için ortaya konan gayretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu güzel spora zaman ayırdığınız ve katkı yaptığınız için teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen takımlarla yarışmalar yapıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kişisel gelişime, özsaygı ve ekip ruhu ile hareket etmeye katkı koyan spor dallarının gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, genç okçulara hitaben “Uluslararası yarışmalarda kendi bayrağımızla ülkemizi temsil etmeniz en büyük dileğimdir. Katıldığınız için tebrik eder, başarılar dilerim” dedi.