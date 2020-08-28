Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

11 Ekim tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri elbette tüm ülke insanımız ve diğer adaylar için de önemli ama...

En çok da Başbakan Tatar için çok daha önemli!

Alacağı beklenmeyen bir oy oranı hem genel başkanlığını hem de başbakanlığını olumsuz etkileyebilecek bir gerekçe...

Çok daha önemlisi Ankara hükümeti ilk kez bu kadar açık ve net olarak burada bir adayı destekliyor!

Tatar’da belki bu rahatlık var ama bunun ters tepme ihtimali de yok değil...

Onun içindir iç dinamikler ve tabi ki parti oyları çok daha fazla önem kazanıyor!

Bilindiği gibi Tatar ile Eroğlu ailesi arasında bir süreden beridir bir kırgınlık hakim...

Zaten Tatar gittiği her yerde bunu ‘Eroğlu bana küs’ diye dile getiriyor!

Hele de son olarak bir gazetede Meral Eroğlu’nun sonradan doğru olmadığı öğrenilen açıklaması yayınlanınca Tatar seçim sonuçlarından çok daha fazla ürktü...

Çünkü bir şekilde Eroğlu ailesinin desteğini alması gerektiğini biliyordu!

Çünkü hem Meral hanım hem de Derviş bey parti içinde hala çok güçlü...

Çok sayıda bakan vekil ve partili ile yakın teması var!

...

Ama önceki akşam bu konuda önemli bir gelişme yaşandı...

Başbakan Tatar eşi Sibel hanım ile birlikte Eroğlu’nun Pembe Köşk diye de bilinen Lefkoşa’daki evine ziyaret gerçekleştirdiler!

Yemekli bir ziyaretti bu...

Giriş ve çıkışta eller öpüldü, sohbeti bol bir yemek gerçekleşti, dönüşte de Tatar’ın yüzünde bir gülümseme vardı!

Meral ve Derviş Eroğlu’ndan destek sözü almışlardı...

Bu yemekli buluşma ile birlikte dargınlık bitmiş, yapılan spekülasyonlara da nokta konmuştu!

Derviş bey ve eşini iyi tanırız, söz verdiler mi geri adım atmazlar...

Seçim günü geldi mi giderler Ersin Tatar’a mührü vururlar!

Ama burada önemli olan Eroğlu ailesinin parti içindeki yakın olduğu isimlerin tercihidir...

Bu mekanizmayı harekete geçirirler mi onu elbette bilemeyiz!

Çünkü parti içinde binlerle ifade edilen oya sahiptirler...

Yani seçimlerde çalışıp çalışmama meselesi!

Düğmeye basarlarsa Ersin beyin kaderi değişir...

Sadece iki oyları varsa da o da bambaşka bir mesele haline dönüşür!

...

Başbakanlık dün önceki gün istihdamlar konusunda bir açıklama yaptı, bazı sayılar verdi...

Doğru bir icraattı!

Biz de bu haberi noktasına virgülüne dokunmadan gazetemizden manşet haber olarak verdik...

Hiçbir yorum yapmadan...

Bazı UBP’li dostlar dün arayarak tepki gösterdiler!

501 İstihdam, başlığı için...

Yalan dolan bir şey de yazmadık!

Tepkiyi de anlamadık zaten...

Biz hem şahıs hem de gazete olarak bu ülkede yapılan hiçbir istihdama karşı kalem oynatmadık!

Tabi ki istihdamlar yapılacak, gençler de iş ve aş sahibi olup devletlerine sahip çıkacaklar ama...

Her bir yazı ve haberimizde de istihdamların ülke gençlerine eşit şartlarda yapılmasını istedik!

Parti rozeti gözetilmesin dedik...

Liyakata göre yapılsın diye tutturduk!

Seçim öncesi yapılan ve adaletin zerresinin olmadığı istihdamlarda birkaç yüz kişi mutlu edilirken binlerce gencimizin mutsuz olduğunu, devletine darıldığını ve güvensizlik duyduğunu söylemeye çalıştık!

Defalarca rahmetli İrsen Küçük örneğini verdik, çünkü bir başbakanın bu ülkede ilk kez seçim kaybederek meclis dışı kaldığını hep birlikte gördük...

...

Başbakan Tatar’ın 11 Ekim’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalma şansı vardır...

Çünkü öncelikle partisi bu ülkenin en büyük partilerinden birisidir ve betonlaşmış bir yapıya sahiptir!

Tatar eğer Eroğlu ailesinin gerçek desteğini alabilirse ki bunu başarmak gibi bir zorunluluğu vardır, parti içindeki diğer kırgınlıkları çözüp, bir de geçmişte verdiği sözleri ki bu konuda söz verip de yapmadığı şeyler vardır, bu sorunu aşabilirse ikinci turu görmesi olanaksız olmayacaktır!

Bunun için de önünde yeterli süre vardır...

Bilmem anlatabildik mi?

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, el öpme merasimi ve yenen bol sohbetli yemekten sonra eve dönüşte yüzünüzden resmen mutluluk okunuyordu. Umarız yapılan nasihatlara da uyarsınız. Bu arada bizim yazdığımız bazı yorum ve yapılan haberlerden şikayetçi olduğunuzda aracı koymayıp şikayetinizi bizzat bize hem de yazılı yapın olur mu?

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Sayın Kutlay ERK, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığınız tahmin parti içinde büyük bir rahatsızlık yarattı. Peki bu açıklamadan sonra seçimlerde siz kişisel oyunuzu genel başkanınızdan yana mı yoksa Akıncı’dan yana mı kullanacaksınız. Güzel bir soru değil mi?

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Sayın Ali PİLLİ, dün Bostancı sınır kapısında görevlilerin ateş ölçtüğü aletler bozulunca makineler genelde 40 derece gösterince vatandaşlar büyük panik yaşayıp hastanelere akın ettiler. Şükürler olsun ki hepsi de sağlıklı çıktı. Sahi o makineleri bakanlığı hangi firma satmıştı haberiniz var mı?

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