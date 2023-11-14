Tatar, TC Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Doğu Akdeniz’de istikrarın ve güvenliğin yegane teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin buradaki varlığıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü nedeniyle ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti (TC) Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin öneminin altını çizerek, dünyada yaşanan çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda Kıbrıs Türk halkı için Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının önemini dile getirdi.

“Sağlam temeller üzerine inşa edilmeyen bir anlaşma çok daha kötü günler yaşatabilir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 40. yılı vesilesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükran ve minnet duygularını ifade etti.

“Doğu Akdeniz’de istikrarın ve güvenliğin yegane teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin buradaki varlığıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, caydırıcı bir güç olarak TSK’nın büyük önem arz ettiğini söyledi. Karşı tarafın zihniyetinin değişmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası anlaşmaya rağmen Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı soykırımın, gelecekte daha dikkatli olunması gerekliliğinin işareti olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta bir anlaşmanın egemenliğe ve Türkiye’nin garantörlüğüne dayalı olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, hem güvenlik hem de barış için TSK’nın önemini yineleyerek, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri yad etti, hayatta olan gazilere minnet duygularını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adası’nda 1974’te hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıs Türkleri için barışın geldiğini belirterek, Türkiye’nin adadan dışlanması için oynanan oyunlara izin vermeyeceklerini söyledi.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri için de Kıbrıs Adası’nda barışın ve istikrarın olmasının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ulusal menfaatler doğrultusunda milli siyasetin kökleşmesi ve yer bulmasının en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

-Gürak

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Metin Gürak da konuşmasında, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, KKTC’nin 40. kuruluş yılında birlikte olmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Gürak, Kıbrıs’ın, Türkiye’nin milli davası olduğunu ve destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.