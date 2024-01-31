Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)Mezuniyet Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin akademik kadrosu, alt yapısı ve sunulan eğitimle uluslararası başarılı bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitede 120 farklı ülkeden gelen öğrenci bulunduğunu belirterek, üniversite hayatı boyunca elde edilen tecrübelerin büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Mezunlara iş kariyerinde üniversitede alınan eğitim ve kurulan dostlukların büyük katkısı olacağını ifade eden Tatar, dünyanın neresinde olursa olsun iletişim araçları sayesinde mezunların birbirlerine ulaşıp destek olabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların kişisel gelişimlerini sürdürmeleri, vizyonlarını geliştirip evrensel değerlerle bütünleştirerek, ülkelerinde halkına hizmet vermesi temennisinde bulundu.