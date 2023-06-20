Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye Yüzyılı hükümetiyle KKTC’nin de çehresinin değişeceğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen su ile "dünya çapında bir başarıya imza atıldığını" vurgulayarak, şimdi de kablo ile elektrik getirilmesinin gündemde olduğunu dile getirdi.

KKTC’nin, turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Gelecek nesillere bir emanet bırakmak için varız. Devletimiz ve cumhuriyetimiz, genç nesillere bırakacağımız en büyük hazinedir. Ayrıca müze çalışmalarına verdiğiniz destekten dolayı şahsınıza ve bütün Etimesgut Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim.”

TAK