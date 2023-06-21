Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-Per-Sen) Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, kabuldeki konuşmasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülkemizin en köklü ve KKTC’nin eğitim sektöründeki başarıların lokomotifi durumunda çok önemli bir üniversite olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitede yaşanan sorunların bir an önce çözüme ulaştırılması konusunda gerekli işlemlerin yapılmaya başlanacağını belirtti.

Önümüzdeki günlerde adaletli bir sonuç elde edileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, zor zamanlardan geçildiğini fakat artık bütün olumsuzlukların geride kaldığını, ülke olarak yavaş yavaş toparlanmaya başladığımızı belirterek bütün sıkıntıların birlikte aşılabileceğine olan inancını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“DAÜ fakülteleri, yatırımları ve bir marka değeri oluşuyla yüz binlerce öğrenciyi mezun eden bir üniversitedir. DAÜ’yü geliri ve gideri ile değil, gösterdiği başarılarla değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu değişim çağında DAÜ’nün marka değerinin daha da artacağına inanmaktayım. Bu değeri en iyi şekilde koruyabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde hükümet olarak bir çıkış yolu bulmak en doğrusu olacaktır. Ben bu bağlamda Cumhurbaşkanı olarak gereği neyse yapacağımı ifade etmek isterim.”

Tatar, bütün DAÜ çalışanlarına ve kendisine yapılan ziyaretten dolayı Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-Per-Sen) Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyete teşekkür etti.