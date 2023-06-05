Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta uğradığı saldırı sonucu yaralanan Asya Karaali isimli vatandaşla iletişime geçti, telefonda geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, adadaki barış ortamına zarar veren bu gibi olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’ne Asya Karaali’nin yaşadığı menfur saldırıyı bütün yönleriyle takip etmesine yönelik gerekli direktifi verdiğini aktaran Tatar, yaşanan vahim olayın takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.