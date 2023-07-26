Tatar: “Sanatın özgürleştirici, eğitici gücünün bilincinde bir Cumhurbaşkanı olarak sanata verdiğim desteği sürdüreceğim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, Orkestra Şefi Ali Hoca ve BBC Senfoni Orkestrası’na kabul edilen KKTC CSO eski baş kemancısı Nihat Ağdaç’la orkestra sanatçılarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı olarak her daim sanat ve sanatçıya destek vermeyi en önemli sorumlulukları arasında kabul ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eleştirel düşünceyi geliştirerek insanlığa, olaylara farklı açıdan bakılabilmesini öğreten sanat sayesinde toplumun manevi değerlerini güçlendirerek düşünsel ve kültürel kimliğini geliştirmeye devam edeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sanatın özgürleştirici, eğitici gücünün bilincinde bir Cumhurbaşkanı olarak her alanda elde edilen başarıları destekliyorum ve dün olduğu gibi bugün de kültürel ve sanat alanında sanatçılarımıza verdiğim desteği sürdürmeye devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

Kurulduğu ilk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda başkemancı olarak görev yapan Nihat Ağdaç’ı BBC Senfoni Orkestrası’na kabul edilmesi nedeniyle tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC CSO’nun dünya sanatçılarıyla birlikte sahne alarak küresel ölçekte nitelikli sanatı müzikseverlere buluşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Medeni bir toplum olan Kıbrıs Türk halkının içinden çıkmış, küresel ölçekte başarılara imza atmış sanatçıların ürettiği başyapıtların ve elde ettiği başarıların sadece halkımız için değil, tüm dünya insanlığına sunulan bir hizmet anlamı taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı, sanat ve sanatçıya verdiği desteğin süreceğine dikkat çekti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de yer aldı.