Tatar: “Cazibe merkezi KKTC’ye yapılan yatırımlarla ekonomi güçleniyor”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Konferans Salonu’nda bugün (03.02.24) KKTC Alüminyum Doğramacılar Birliği Derneği 2. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda başkanlığa yeniden Ediz Taşkınçay seçildi.

Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Milletvekili Hasan Taçoy ve KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu katıldı. Mali ve faaliyet raporları genel kurul tarafından onaylandı. Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı Hasan Kaymakam yaptı.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Ediz Taşkınçay

Asil üyeler; Özcan Akgül, Kemal Güreşçioğlu, Mehmet Yükselen, Kavaz Öz, Yılmaz Sümeraka

Yedek üyeler: Türker Yavuz, Şule Topuz

Disiplin Kurulu: Hikmet Turunç, Mustafa Dörtyıldız, Mervan Bayrakçı

Denetleme kurulu: Hasan Kaymakam, Ali Arslan ve Efkan Özbiçer

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ediz Taşkınçay, Birliğin kısa geçmişini anlatarak, birlikteliğin ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ediz Taşkınçay, yetkililerden alüminyumdaki fonun bir daha gözden geçirilmesi talebini yineleyerek, kaçak iş gücünün önüne geçilmesini istedi. Taşkınçay, derneğin çok iyi yol aldığına değinerek daha da büyümeleri gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Taşkınçay, konuşmasında derneğe önemli destek sağlayan Sanayi Odası’na ve Başkan Kamacıoğlu’na teşekkür etti.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, kendisinin de içinde bulunduğu sektörün önemine işaret ederek, derneğin büyüyüp gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı koyacaklarını söyledi. Ali Kamacıoğlu, görev süresince dernek başkanının başarılı bir görev yürüttüğüne de değinerek, odanın kapılarının her zaman açık olduğuna işaret ederek, odada görevli bir personeli dernek koordinasyonu için atadıklarını ifade etti.

- Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar genel kurulda yaptığı konuşmada, alüminyum doğrama sektörünün gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sıkıntılara rağmen alüminyum doğrama alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, sektörle ilgili yasanın geçmesiyle kaçak çalışmanın da önüne geçileceğini belirtti.

Alüminyum doğrama alanında yıllar önce yatırım yapıldığında inşaat sektörünün bu kadar gelişeceğinin tahmin edilemediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven olmasından dolayı bir cazibe merkezi olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bu hafta iki kez görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün kabulüyle resmî ve yeni müzakerelere başlamaya hazır olduğunu vurguladı.

“Uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan egemenlik ve kendi geleceğini belirleme hakkımızı kullanacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ulusal çıkarların korunacağı iki devletin işbirliğine dayalı bir antlaşma istediklerini, bu siyaseti Türkiye’nin desteğiyle yürüttüklerini kaydetti.

“Yaptığınız yatırımların geleceğe yönelik başarılı bir adım olduğunu görüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Alüminyum Doğramacılar Birliği başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ederek başarılar diledi.

- Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sektörün içinden geldiğine işaret ederek, bakanlık olarak sanayinin ara elaman ihtiyacının farkında olduklarını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini anlattı.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, pandeminin üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, siyasilerin artık bunu anladığını ve kabul ettiğini söyledi. Sanayi bölgeleri yasasına da değinen Amcaoğlu, artık arsa dağıtımının adil olacağına dikkat çekti.

- Taçoy

Milletvekili Hasan Taçoy konuşmasında, üretimin önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik içerisinde olunulduğu takdirde güçlü bir yapıya kavuşulacağını kaydetti. Hasan Taçoy, üretimin ne kadar önemli olduğunun artık farkedilir olduğunu söyledi.