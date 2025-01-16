Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çam kese böceğinin yarattığı sorunları ve yapılabilecekleri görüşmek için ilgili dernek yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, KEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven, KEMA Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Dr. Orhan Aydeniz, Yeşil Barış Harekatı Başkanı Feriha Tel, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün ve Tabipler Birliği Başkanı Cemal Mert yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çam kese böceğine ülkedeki ağaçların maruz kalmasının son yıllarda dikkate alınması gereken bir sorun olduğunu ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları yapacağını, iki taraflı çevre teknik komitesinde de konu ile ilgili gerekli adımların atılması için gereken desteğin verilmesinin önemini dile getirdi.

Çam kese böceğinin yoğunluğu dolayısıyla ağaçların hastalandığını, kabuk böceklerinin insanlar üzerinde de astım, alerji gibi sorunlara yol açtığını belirten yetkililer, 2020 sonrası çam kese böceğine karşı herhangi bir mücadele yapılmadığını bu nedenle zararın eşiğin üzerine çıktığını, bu konuda bilimsel yöntemlere başvurulması gerektiğini söyleyerek, ormanları bu böceklere karşı savunmasız bırakılmaması için gelecek yıla yönelik çalışma yapılması taleplerini iletti.