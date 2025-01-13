Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve dava arkadaşlarının birlikte başardıkları siyasetin yeni ve milli siyasete zemin oluşturduğuna işaret ederek, “Denktaş’ın vasiyetini ve mirasını devralarak, bu siyaseti milli bir siyasete dönüştürebilmenin mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Tatar, Denktaş’ın "Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa nihai surette egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini; iki halkın birlikte var olacağı bir çerçevede Kıbrıs'ta ancak adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanabileceğini düşünceleriyle ve hukuk bilgisiyle, doğru yönlendirmeleri ve Türkiye'nin desteğiyle sağlayabilen" büyük bir devlet adamı, lider ve müzakereci olduğunu belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 13. ölüm yıldönümünde anılıyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için Anıt Mezarı’nda düzenlenen ilk törenin ardından, ikinci tören Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, diğer askeri erkan, üst düzey yöneticiler, muharip dernekler, vatandaşlar ve Denktaş’ın ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş birer konuşma yaptı.

Tören, Esin Leman Lisesi Okul Korosu’nun müzik dinletisi, Serdar Denktaş ve Rauf Raif Denktaş Vakfı tarafından hazırlanan “Rauf Raif Denktaş” belgeselinin gösterimi, ardından Esin Leman Lisesi Edebiyat öğretmenlerinin hazırladığı oratoryoyla son buldu.

- Denktaş: “O sadece lider değil, mücadelenin simgesi ve özgürlüğün meşalesi oldu”

İlk olarak söz alan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş, bugün burada Kıbrıs Türk toplumunun kaderini değiştiren ve tarihe adını altın harflerle yazdıran Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Denktaş, “O sadece lider değil, halkının evladı, mücadelenin simgesi ve özgürlüğün meşalesi oldu. Bu mücadelenin kararlı ve cesur sesiydi. İradesiyle, diplomasideki zekasıyla ve halkına olan sarsılmaz bağlılığıyla Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini dünyaya haykırdı. Bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü yaşatabiliyorsak, büyük liderimizin ve ona inananların bize miras bıraktığı bağımsızlık mücadelesine borçluyuz.” dedi.

Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın liderden öte, büyük bir kahraman olduğunu vurguladı. Bu topraklarda barışın, özgürlüğün ve birlikteliğin koruyucuları olacaklarını dile getiren Denktaş, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve aziz şehitleri, sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” diye konuştu.

Konuşmasında aziz şehitleri bir kez daha anan Denktaş, mücadelesine, hayallerine ve bıraktığı değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti. Denktaş, “Onlar adaletsizliğe karşı dimdik duran bir toplum inşa ederek, bize en büyük mirası, mücadele ruhunu ve bu devleti bıraktılar.” ifadesini kullandı.

- Tatar: “Denktaş, kendisini Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine adamıştı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı 13. ölüm yıldönümünde anmak için bugün burada toplandıklarını söyledi.

Bir kez daha Denktaş'a minnet duygularını ifade eden Tatar, “Onun çocukluğunda yaşadıkları, babası hakim Raif Bey'in söylemleri ve telkinleri, onun o cesur yüreğine kazınmıştı… 24 yaşında Selimiye Meydanı’nda yaptığı konuşmayla bir bakıma tarih sahnesine çıkan Denktaş, kendisini Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine adamış biriydi...” ifadelerini kullandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın bu topraklarda doğup, yetişmiş bir toplum lideri olduğunu belirten Tatar, “Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa nihai surette egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini; iki halkın birlikte var olacağı bir çerçevede Kıbrıs'ta ancak adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanabileceğini düşünceleriyle ve hukuk bilgisiyle, doğru yönlendirmeleri ve Türkiye'nin desteğiyle sağlayabilen büyük bir devlet adamı, lider ve müzakereciydi.” dedi.

Tatar, Denktaş’ın hatipliği, müzakereci yeteneği, hukuk bilgisi ve uluslararası diplomasi alanında son derece iyi İngilizcesiyle yaşanan bütün süreçleri en iyi şekilde yönetebilen biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarında Kıbrıs Türk halkının kurucu ortak olarak yerini alabilmesi ve Anavatan Türkiye’nin de tek taraflı müdahale hakkıyla elde edilen tarihi kazanımların, ondan sonraki süreçte karşı karşıya kaldıkları her türlü saldırıya karşı kendilerinin bir sigortası ve teminatı olduğunu söyledi.

Tatar, o anlaşmalarda Türkiye’nin etkin ve filli garantörlüğüyle tek taraflı müdahale hakkının bulunmasının önemine değindi.

15 Temmuz 1974'te yaşananların ardından 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sürecine de değinen Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolda Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarının bu süreçleri en iyi şekilde yönettiğini dile getirdi.

- “KKTC’yi hep birlikte geleceğe taşımanın mutluluğu içerisindeyiz”

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ederken söylediklerine atıfta bulunan Tatar, Denktaş’ın o tarihi konuşmalarında Kıbrıs Türk halkının gerçek anlamdaki duygularına tercüman olduğunu kaydetti.

Tatar, Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkını bir azınlık ve cemaat statüsünden bir halk mertebesine, 1960 anlaşmalarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kurucu ortak olarak devletleşme sürecine giden yolda çok büyük hizmetlerinin geçtiğini ifade etti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunu belirterek, Denktaş ve dava arkadaşlarının birlikte başardıkları siyasetin kendilerini bugünlere getirdiğini kaydeden Tatar, yeni ve milli siyasetin de bu zeminin üzerine inşa edildiğini söyledi. Tatar, “Denktaş’ın vasiyetini ve mirasını devralarak, bu siyaseti milli bir siyasete dönüştürebilmenin mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Bugün KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olduğunu anımsatan Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de yeni siyasete sayfa açtığına değindi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Tatar, “KKTC’yi hep birlikte geleceğe taşımanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Tatar, “Kıbrıs'ta kalıcı, sürdürülebilir ve adil bir anlaşma olacaksa, mutlak surette onun kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, o anlaşmanın bir parçası olacaktır. Yani devletten devlete… Onlar Cumhuriyet, biz toplum. Böyle bir anlayış Denktaş siyasetinde hiçbir zaman olmamıştır.” diye konuştu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı, rahmet, özlem ve minnetle andığını söyleyen Tatar, “Mekanı cennet, ruhu şad olsun.” ifadesini kullandı.