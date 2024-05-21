Cumhurbaşkanı Tatar Avustralya’ya gitmek üzere adadan ayrıldı

Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göç edişlerinin 80’inci yıl etkinliklerine katılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göç edişlerinin 80’inci yıl etkinliklerine katılmak üzere adadan ayrıldı. Tatar, Avustralya’yı ziyaret eden ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanı olacak.

“Benim gayem insanlarımızla kucaklaşmak, buluşmak” diyen Tatar, “Biz bir bütünüz, tek yüreğiz. Nerede olursak olalım hepimizin kalbinde, gönlünde KKTC sevgisi yatmaktadır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan Havalimanı’ndan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer uğurladı.

-Tatar

Ercan Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleriyle buluşmak üzere Avustralya’ya gittiğini ifade ederek, özellikle pandemi döneminde webiner aracılığıyla Avustralya’daki dernek, kurum, kuruluş, konsey ve futbol kulübü temsilcileriyle KKTC ile olan bağları ve ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Bundan iki yıl önce Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göç edişlerinin 80’inci yıl dönümünde yapılacak etkinliklere davet edildiğini kaydeden Tatar, son iki yıldır Avustralya ziyareti için çok çaba gösterildiğini kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri ile Kıbrıs Türkü kurum-kuruluş başkanlarına teşekkür etti.

24 saate yakın bir yolculuktan sonra Melbourne’a varacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Sydney’e geçeceğini ve yine Melbourne üzerinden sekiz gün sonra KKTC’ye döneceğini ifade etti.

-“Benim gayem insanlarımızla kucaklaşmak, buluşmak”

“Benim gayem insanlarımızla kucaklaşmak, buluşmak” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göçlerinin 80’inci yıl dönümünde Melbourne ve Sydney’de düzenlenecek etkinliklere katılacağını belirtti.

Şu anda yüz binden fazla Kıbrıs Türkü’nün Avustralya’da olduğunun söylendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, artık dördüncü neslin varlığını devam ettirdiğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan göç dalgaları daha sonra İngiliz Sömürge Yönetimindeki sıkıntılar ve 1964-1974 arası Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkü’ne saldırıları ve zulümleri nedeniyle Avustralya’ya göç edildiğini anlatan Tatar, on binlerce kilometre uzaklıktaki Kıbrıs Türklerinin, öz vatanları KKTC için yaptıklarının açık ve net olduğunu vurguladı.

Avustralya’daki Kıbrıs Türklerinin sık sık KKTC’ye geldiğini, burada yatırım yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kadar yıldır öz vatanlarından hiç kopmamışlar” dedi. Kıbrıs Türkü’nün, Avustralya’da da tek yürek olduğunu vurgulayan Tatar, anavatan Türkiye’de, İngiltere’de, Avustralya’da Kıbrıs Türkü’nün hep kültürünü, kimliğini, örf, adet ve geleneklerini yaşatma gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.

“İşte biz böyle var olduk” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’taki mücadele ve Kıbrıs’tan göç etmiş Kıbrıs Türklerinin gayretleriyle tek yürek vatana sahip çıkıldığını ve bugünlere gelindğini kaydetti. Tatar, KKTC gerçeğiyle, bağımsız bir Türk devletinin sahipleri olarak mücadeleyi taçlandırdıklarını ifade etti.

-Avustralya’yı ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı

Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Oradaki kardeşlerimizle hasret gidermek, kucaklaşmak ve onlara teşekkür etmek için Avustralya’ya gidiyorum” dedi.

Kıbrıs Türklerinin ekonomik başarılarıyla da Avustralya’da varlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Tatar, iş insanlarıyla da bir araya geleceğini söyledi. Avustralya’daki iş insanlarının yaptıkları yatırımlarla KKTC’ye sahip çıktığını belirten Tatar, “Onun için biz güçlüyüz” vurgusu yaptı.

“Biz bir bütünüz, tek yüreğiz. Nerede olursak olalım hepimizin kalbinde, gönlünde KKTC sevgisi yatmaktadır. Çünkü büyük bir mücadeleyle bugünlere kadar gelebildik” diyen Tatar, geçmişi çok iyi bilmek gerektiğini kaydetti. Tatar, “Vefa gereğini yerine getirmek için bugün KKTC’nin beşinci cumhurbaşkanı olarak Avustralya’yı ziyaret etmek için yola çıkıyorum” şeklinde konuştu.

“Avustralya’daki varlığımızı güçlü bir şekilde muhafaza edebiliyorsak ve gönül birliğini koruyabiliyorsak ne mutlu bize” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin, Avustralya’daki Kıbrıs Türklerine verdiği değeri ve varlıklarının kıymetini ifade edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ile Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.