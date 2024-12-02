Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık’ın GKRY’ye akredite yeni Yüksek Komiseri Michael Tatham’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatham’a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeler ve gelinen son durum değerlendirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.